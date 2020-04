Jogador do Benfica entre 2005 e 2009, Léo é uma lenda do Santos, equipa orientada atualmente por Jesualdo Ferreira.

Ora, em entrevista à Fox Sports, o antigo lateral-esquerdo saiu em defesa do técnico português, pedindo paciência aos adeptos do emblema do Vila Belmiro.

«Joguei contra o Jesualdo, ele era treinador do FC Porto e eu jogador do Benfica. O futebol dele é de muito toque, é diferente. Os adeptos do Santos querem uma equipa que vá sempre para a frente e ficaram reféns do Sampaoli, mas o Sampaoli foi embora», começou por dizer.

«Os adeptos têm de deixar o Jesualdo trabalhar. E agora vai ser um recomeço [depois da pandemia de covid-19], os adeptos do Santos têm de ter paciência, coisa que não têm. É difícil. Ele está sob pressão, é muito complicado. O Jesualdo é um bom treinador, ganhou muita coisa em Portugal e não é fácil», acrescentou.