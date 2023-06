Ricardo Soares ganhou na estreia como treinador do Beijing Guoan.

Um golo de Liyu Yang, antigo jogador do Gondomar, logo ao minuto 8, garantiu o triunfo no reduto do Zibo Qisheng (0-1), em jogo da terceira ronda da Taça da China, disputado à porta fechada.

Ricardo Soares vai agora preparar a estreia na Liga chinesa, marcada para 29 de junho, com o Beijing Guoan, sétimo classificado após 12 jornadas, a receber o Shanghai Porto, líder com mais 11 pontos.