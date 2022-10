Fábio Carvalho conta que ajudou Darwin Nuñez e Luis Díaz a integrarem-se no Liverpool. Em entrevista à Eleven, que será transmitida no próximo sábado (12h00), o jovem avançado recorda que está em Inglaterra há dez anos e fala do salto do Fulham de Marco Silva para o Liverpool de Jurgen Klopp.

«Já estou em Inglaterra há quase dez anos, mas ao fim do dia sou português, nasci em Portugal, em Lisboa, e gosto muito do país. Para os jogadores que vêm de fora, é muito mais fácil conversar com eles e facilitar a vinda deles para cá, sabendo português. O Darwin é muito chegado a mim, o Luís Diaz também e posso ajudá-los porque não falam muito bem inglês. Assim, ajudam-me a mim e eu ajudo-os a eles», conta o jovem avançado.

Fábio Carvalho fez a formação no Benfica, mas foi cedo para Inglaterra, primeiro para o Balham, depois para o Fulham, onde acabou por afirmar-se e chamar a atenção do Liverpool na época passada. «Não era preciso muito para assinar pelo Liverpool. É um clube gigante, um dos melhores do mundo, se não o melhor, mesmo. Falei com o meu irmão e ele sempre me disse que se quero ser o melhor, tenho de estar a jogar com os melhores. Esta foi uma das razões pela qual escolhi o Liverpool», destacou.

A afirmação na Premier League contou com o apoio de Marco Silva, um «treinador especial» para Fábio Carvalho. «Ele ajudou-me muito, aliás, não só ele, mas toda a equipa técnica, como o Luís Boa Morte e o Hugo Oliveira, que são treinadores de topo e ajudaram-me muito. Deram-me a confiança que eu precisei e preciso. Acho que o Marco Silva é mais exigente comigo, porque sendo português e sendo um dos mais novos, eu tenho uma responsabilidade. Mas ele não quer saber da idade, quando vou para dentro de campo, isso não interessa. Por isso, ele foi muito bom comigo», destacou.

O Liverpool não começou bem a época, mas na última ronda derrotou o campeão Manchester City e esta quarta-feira vai receber o West Ham. «O West Ham, tal como nós, não teve o melhor começo de época. Mas agora, estão a ganhar fora e a somar pontos. É uma equipa direta, que também tem técnica e sabe jogar, se lhe dermos espaço. Vamos jogar o nosso jogo, tal como fizemos contra o Manchester City e na semana passada contra o Rangers, o que nos levou a ganhar os dois jogos. Se mantivermos o nosso rendimento, tudo vai dar certo», comentou ainda.