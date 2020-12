Depois de ter jogado na quarta divisão polaca, Fábio Paim mudou-se para a Moldávia e assinou pelo Zimbru. Foi o próprio jogador quem anunciou a mudança através de uma publicação nas redes sociais.



Formado no Sporting, o extremo nunca confirmou todo o talento que lhe era reconhecido na formação. Após passagens por Olivais e Moscavide, Trofense, Paços de Ferreira, Chelsea e Real, Paim prosseguiu a carreira em Angola (jogou no 1.º de Agosto e no Benfica de Luanda), passou pelo Qatar (Al Kharaitiyat), China (Shenzhen FC), Malta (Mosta FC), Lituânia (Nevezis), Luxemburgo (Union 05), Sintra Football, Leixões B e mais recentemente esteve ao serviço do LZS Starowice.



Recorde-se que Fábio Paim esteve preso preventivamente o ano passado, por tráfico de droga.