Fábio Silva marcou esta segunda-feira pela equipa de reservas do Wolverhampton frente ao Sunderland, mas não conseguiu evitar a primeira derrota em casa dos lobos, sustentada num hat-trick de Harris.

O antigo avançado do FC Porto marcou já perto do intervalo um golo que, na altura, permitia à sua equipa ir para o descanso com um empate, mas o avançado do Sunderland, que já tinha marcado aos 12 minutos, voltou a marcar no segundo tempo, aos 47 e 90, reclamando o triunfo para os visitantes.

Foi o primeiro jogo de Fábio Silva pela equipa de reservas esta época, mas o avançado contratado ao FC Porto já soma seis jogos pela equipa principal, comandada por Bruno Lage, quatro na Premier league e outros dois na Taça da Liga.