A caminho do PSV Eindhoven, como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno, Fábio Silva deixou nas redes sociais uma mensagem de despedida do Anderlecht.

«Quero partilhar a minha gratidão por este clube incrível e pelos seus adeptos. Acreditaram e confiaram em mim quando muitos duvidavam. Também uma palavra especial para os meus colegas: obrigado por todo o apoio e pelos momentos de alegria dentro e fora do campo. Foi construída uma verdadeira amizade», escreveu no Instagram o avançado formado no FC Porto.

«O agradecimento é algo especial na minha vida e devo dizer que todos deram-me a oportunidade de voltar a ser feliz e fazer o que eu mais gosto!! Obrigado por me terem ajudado a crescer como pessoa e jogador», acresentou.

Fábio Silva marcou 11 golos em 33 jogos ao serviço do Anderlecht, histórico da Bélgica que atravessa uma crise de resultados, estando atualmente apenas no 11.º lugar do campeonato.

O jogador de 20 anos será agora novamente emprestado pelo Wolverhampton, que o contratou em 2020 por 40 milhões de euros. «Acredito que o Fábio Silva já poderá jogar no sábado», referiu Ruud Van Nistelrooy, treinador do PSV, citado pelo jornal «Telegraaf».