Com a Premier League interrompida para os compromissos das seleções, Fábio Silva vai ganhar minutos nos sub-21 do Wolverhampton. O avançado de 18 anos faz parte da equipa titular dos lobos para o desafio contra o Doncaster Rovers.



Recrutado ao FC Porto no verão passado por 40 milhões de euros, o internacional pelas seleções jovens portuguesas foi utilizado por Nuno Espírito Santo em cinco encontros num total de 142 minutos. O atacante devia estar ao serviço da seleção nacional de sub-20, mas o estágio foi cancelado pela FPF.



Além de Fábio Silva, também Marçal, ex-Benfica que foi contratado ao Lyon na última janela de mercado, vai ganhar ritmo de competição sub-21.