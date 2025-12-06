Made In
Faz lembrar Kompany: Rúben Dias marca golaço do meio da rua (VÍDEO)
Central português abriu o marcador no Manchester City-Sunderland
O Manchester City estava com dificuldades em abrir o marcador diante do Sunderland, mas eis que, aos 31 minutos, Rúben Dias resolveu a questão «à lei da bomba».
O internacional português adiantou-se no terreno, recebeu a bola de Rayan Cherki e rematou em força para um golaço. De resto, o pontapé do central português fez lembrar um célebre golo de Vicent Kompany pelos «citizens».
