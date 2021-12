O presidente da federação polaca de futebol, Cezary Kulesza, convocou uma reunião extraordinária da direção do organismo. O encontro está agendado para a próxima quarta-feira, dia 29 de dezembro.

A nota da federação polaca não adianta a ordem de trabalhos da reunião, mas a imprensa do país é clara ao referir que a mesma servirá para analisar o diferendo com Paulo Sousa.

O técnico português solicitou a rescisão do contrato, de forma a ficar livre para comprometer-se com o Flamengo. Um pedido que foi muito mal recebido na Polónia, tendo em conta a proximidade do playoff de apuramento para o Mundial 2022.