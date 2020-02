De rivais a amigos. Felipe e João Félix lutaram pelo título em Portugal, mas agora partilham balneário no Atlético de Madrid e são bastantes próximos.

Em entrevista à Marca, o antigo central do FC Porto admitiu que tem sido uma espécie de conselheiro de Félix nos primeiros tempos do jovem em Madrid.

«Félix não está a ter uma adaptação simples? Isso depende de cada jogador. Procura ajudar e estar próximo, aberto a qualquer coisa, não se pode deixar um jogador atirar a toalha ao chão. Tento ajudar, como os outros fazem comigo por ser novo [no clube», afirmou.

O internacional brasileiro abordou a partida frente ao Liverpool, agendada para esta terça-feira, e recordou o seu passado antes de ser futebolista.

«Há uns anos estava a acordar às três da manhã para trabalhar e hoje tenho o privilégio de jogar frente aos melhores do mundo. Temos toda a capacidade para jogar de igual para igual com o Liverpool e fazer tudo para defender a camisola do Atlético com êxito», garantiu.

«Se pensava que não ia ser jogador? Não. Tinha o sonho de ser futebolista, mas sabia que as condições eram difíceis. Aos 18 pensei em deixar o futebol, mas depois apareceu uma oportunidade para começar a sonhar de novo. Quando vi que era possível agarrei-me à primeira oportunidade que tive e continuei a fazê-lo até chegar ao Atlético», atirou.