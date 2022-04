João Félix, jogador do Atlético de Madrid, em declarações reproduzidas pela Eleven Sports após o «bis» na goleada ao Alavés (4-1):

«Tenho trabalhado bem, como toda a equipa, e quando assim é, as individualidades sobressaem. Vale a pena valorizar o trabalho da equipa, pois estamos muito bem.»

[sobre os golos madrugadores que tem marcado] «Entro sempre com a mesma mentalidade, de ganhar e marcar. No início estou fresco, consigo dar mais, mas procuro sempre marcar e ganhar, do primeiro ao último minuto.»

[sobre a mudança de estatuto na equipa] «É um processo natural. Uns chegam e começam a jogar, outros começam no banco e sobressaem mais tarde. Depende dos jogadores. Nunca deixei de trabalhar, tentei dar sempre o melhor, e quando assim é, a verdade acaba por vir ao de cima.»

[sobre Suárez, que também bisou] «Suárez vai ser sempre Suárez. Tenha 28 ou 40 anos, vai sempre marcar golos. É bom ter jogadores desta qualidade na equipa.»

[sobre a visita ao Manchester City, para a Liga dos Campeões] «Vamos motivados a Manchester, mas com os pés na terra. Vai ser um jogo muito difícil, vamos ter de trabalhar muito, mas vamos em busca de um bom resultado.»