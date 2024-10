Depois das críticas em relação ao início de temporada de João Félix, o jogador do Chelsea esteve em grande plano na quinta-feira, na vitória dos ingleses na Grécia frente ao Panathinaikos em jogo da Liga Conferência. João Félix bisou num encontro que acabou 4-1 para os Blues.

Após o encontro, o avançado admitiu, em declarações às plataformas do clube, querer continuar o momento de forma estável e trabalhar para lutar por um lugar no onze de Enzo Maersca.

«Estou aqui para lutar por um lugar na equipa titular. Obviamente que cabe ao treinador decidir quem deve jogar em cada jogo, mas quando tenho a oportunidade, quero mostrar o que sei fazer. Estou a fazer o meu trabalho, estou a trabalhar no duro e a fazer tudo o que posso quando estou na equipa. Fiquei satisfeito por ter marcado os meus dois golos, mas o mais importante é conseguir a vitória para a equipa», destacou.

«Estamos muito satisfeitos [com a vitória]. Foi um jogo difícil, num estádio difícil, mas acho que fizemos um bom trabalho. Fizemos o que o treinador nos pediu, então estamos muito felizes com o resultado. São duas vitórias em dois jogos na Liga da Conferência, o que nos ajuda a ganhar confiança. Quer seja na Conference League, na Premier League ou na Carabao Cup, vamos jogar para ganhar e estamos satisfeitos com a forma como estamos a progredir como equipa. Agora temos de continuar a trabalhar e a fazer as coisas certas para a equipa», acrescentou ainda o jogador de 24 anos.

Depois da exibição, o português foi muito elogiado pela imprensa internacional novamente. Em Espanha, o jornal As disse que « A Conferência é de Félix» e «Félix volta sempre!». Já a Marca, também do país vizinho, disse que o português «saiu do esquecimento» ao marcar dois golos e estar envolvido na jogada que originou o penálti.

Por Inglaterra, a BBC e a Sky Sports destacam Félix na mesma medida que o ucraniano Mudryk, como sendo os principais elementos responsáveis pela grande vitória europeia dos londrinos em Atenas.

Antes da partida para Atenas, João Félix havia sido o nomeado para a conferência de antevisão ao jogo, tendo referido que era só uma questão de tempo até demonstrar o seu valor: «Sei o que consigo fazer e agora posso ajudar a equipa… é apenas uma questão de tempo, porque nunca me viram a parar de trabalhar para seguir os meus sonhos e estou aqui para jogar, claro.»

Acabou mesmo por mostrá-lo em campo.