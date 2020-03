Koke, capitão de equipa do Atlético de Madrid, abordou esta quinta-feira a adaptação de João Félix ao clube rojiblanco, lembrando as várias lesões que têm afetado o seu rendimento.

«Tem de se adaptar ao grupo, pouco a pouco. Quando estava melhor lesionou-se, depois voltou e voltou a lesionar-se. Há que ter paciência. Ninguém se adapta da noite para o dia. Passou-se o mesmo com Griezmann, Kun [Agüero]… De certeza que vamos ver o João que todos queremos ver», começou por dizer em entrevista ao jornal Marca.

O médio de 28 anos não se mostrou surpreendido com a verba paga pelo jogador português e aproveitou para demonstrar confiança nas suas capacidades, mas sublinhou que é preciso ter calma, recordando o caso de Grizemann.

«O mercado está assim com qualquer jogador. Se é um craque como o João, vai custar muito. Pouco a pouco vamos ter o jogador que todos os adeptos, do Atlético e do futebol, querem ver. Ele não pode solucionar todos os problemas. O Antoine [Griezmann] demorou vários meses», afirmou.