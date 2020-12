Depois da derrota no dérbi com o Real, o Atlético de Madrid regressou às vitórias na Liga espanhola, diante do Elche (3-1).

João Félix foi titular e logo ao minuto 5 fez o passe para Luis Suárez num lance em que foi marcado penálti sobre o uruguaio, mas depois revertido por fora de jogo.

A equipa de Diego Simeone chegou à vantagem ao minuto 41: Trippier cruzou rasteiro da direita e Suárez assumiu um desvio tão subtil que até ficaram dúvidas se teria tocado mesmo na bola.

O uruguaio aumentou a vantagem ao minuto 58, ao atirar-se de «carrinho» para desviar um cruzamento de Yannick Ferreira-Carrasco, ao segundo poste.

O Elche reduziu seis minutos depois, na sequência de um pontapé de canto, por Lucas Boyé.

João Félix pediu a substituição ao minuto 72, aparentemente com dores nas costas, e para o seu lugar entrou Diego Costa, que fechou as contas do jogo com um golo de penálti, ao minuto 80.