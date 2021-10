João Félix acredita que pode vir a estar entre os melhores jogadores do mundo a curto-médio prazo.

Em entrevista à TNT Sports do Brasil, o avançado do At. Madrid e da seleção de Portugal foi questionado se pode vir a disputar o lugar de próximo fenómeno do futebol, que parece apontado a Mbappé e Haaland, e respondeu de forma afirmativa.

«Hei-de estar. Ainda não alcancei o meu melhor nível. Nas últimas épocas tive algumas lesões, ainda não tive um ano inteiro sem lesões, mas quando isso acontecer, acho que posso lutar por esse lugar», declarou.