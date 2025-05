Pesadelo para José Mourinho! O técnico português não terá gostado de sofrer uma goleada em casa do Hatayspor, nesta segunda-feira, na penúltima jornada do campeonato turco.

O Fenerbahçe sofreu um desaire por 4-2 frente a uma equipa já despromovida. Tudo parecia estar bem encaminhado na primeira parte, com En Nesyri a adiantar o Fenerbahçe aos 27 minutos. Porém, a expulsão do lateral Mert Muldur, aos 38m, deitou tudo a perder.

Ainda antes do intervalo, o guarda-redes Cetin marcou um auto-golo, para agravar o azar de Mourinho. Tudo empatado ao descanso. Na segunda parte, apesar do jogo ter continuado equilibrado, o Hatayspor marcou três golos que sentenciaram uma goleada humilhante para o treinador português.

Nota para a entrada do internacional luso Joelson Fernandes, do lado do Hatayspor. O avançado Rui Pedro está lesionado e não jogou. Kahveci, do Fenerbahçe, reduziu o marcador para 4-2 nos descontos.

Já com o segundo lugar garantido, o Fenerbahçe não mexe na posição até ao final do campeonato, que é já no próximo fim de semana. Mourinho estará ansioso para isso. O Hatayspor não sairá também do penúltimo lugar.