Até a FIFA se mostra surpreendida com os golos de Cristiano Ronaldo depois do internacional português ter marcado mais um, o décimo em dez jogos depois da retoma, na vitória sobre a Sampdória, que confirmou mais um título para a Juventus.

O órgão máximo do futebol mundial recorda que CR7 já era o único jogador a ter sido campeão em Inglaterra, Espanha e Itália, mas, a partir de domingo, passou também a ser o único a vencer as três conceituadas ligas mais do que uma vez.

«Dez golos em dez jogos desde o reinício da Série A ajudaram Cristiano a ser múltiplo campeão em Inglaterra, Espanha e Itália. Nenhum outro jogador venceu sequer as três ligas uma vez», resume a FIFA num Tweet antes de fazer uma conclusão: «O país não interessa quando vens de outro planeta».

⚽️ 10 goals in 10 games since the resumption of @SerieA_EN has helped @Cristiano become a multiple-time league champion in England, Spain & Italy. No other player has even won all 3 leagues once



The country doesn't matter when you're from another planet 🪐 pic.twitter.com/29FfCLBAut