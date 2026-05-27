Depois de ter conduzido o Universitatea Craiova à “dobradinha”, ao conquistar a Liga e a Taça, Filipe Coelho foi eleito o melhor treinador da temporada 2025/2026 na Roménia.

O treinador português chegou ao emblema de Craiova em novembro do ano passado e conduziu-o ao título de campeão, 35 anos depois, e à terceira Taça da Roménia da sua história.

Essas conquistas, a que se junta o primeiro lugar na fase regular do campeonato, foram determinantes para a atribuição do prémio por parte da entidade que organiza a Liga romena.

Em 30 jogos pelo Universitatea Craiova, o técnico português, de 45 anos, alcançou 18 vitórias e sete empates.

Filipe Coelho, recorde-se, já renovou o contrato com o clube romeno até 2027. Na próxima época, vai liderar a equipa nas eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões.