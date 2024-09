Da Chéquia chega uma história insólita, com um português em destaque. Filipe Moreira, experiente treinador luso de 60 anos, abandonou o Znojmo, da terceira divisão checa, dez dias depois de ter assumido o comando da equipa.

Fez apenas um jogo, tendo perdido diante do Start Brno (3-2). Agora, o clube utilizou as redes sociais para anunciar a saída de Moreira, mas não se trata de um despedimento.

«Filipe Moreira decidiu sair do clube após ter recebido uma oferta lucrativa do Médio Oriente. O seu sucessor vai ser anunciado em breve», escreveu o Znojmo no Instagram.

O técnico tinha apenas duas experiências no estrangeiro - Paris 13 Atletico (França) e Al Nejmeh (Líbano). Em Portugal, destacou-se ao serviço do Vilafranquense, Casa Pia, Santa Clara, Portimonense, Tondela ou Torreense.