O Flamengo anunciou esta sexta-feira que estendeu as férias dos jogadores da equipa principal até ao dia 30 de abril, quinta-feira.

«O Clube de Regatas do Flamengo informa que as férias dos atletas foram estendidas até o dia 30 de abril», escreveu o clube de Jorge Jesus, nas redes sociais.

De férias desde 27 de março, devido à pandemia de covid-19, o plantel do mengão tinha o regresso aos trabalhos previsto para o próximo dia 21, terça-feira, como havia revelado o presidente do emblema do Rio de Janeiro, Rodolfo Landim.

Já esta noite, no entanto, o Flamengo comunicou então que as férias foram estendidas até ao final do mês. Refira-se que todas as competições em que os comandados de Jesus – a cumprir a quarentena em Portugal – estão inseridos estão suspensas.