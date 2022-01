O treinador português Paulo Sousa surpreendeu nesta sexta-feira os jogadores do Flamengo ao trocar o treino da tarde por um convívio de confraternização no centro de treinos do clube.

A imprensa brasileira revela que depois do treino da manhã, a equipa técnica portuguesa optou por a sessão da tarde por um almoço com a presença dos familiares dos jogadores do plantel e os funcionários do ‘Ninho do Urubu’.

O Globoesporte recorda que a medida era recorrente no tempo em que Jorge Jesus era o treinador da equipa do Rio de Janeiro e foi tomada por Paulo Sousa com o objetivo de facilitar a integração da equipa técnica no clube.