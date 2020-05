Flávio Paixão assinou um hat-trick na vitória do Lechia Gdansk por 4-3 sobre o Arka Gdynia, em jogo da 27.ª jornada da Liga polaca.

Titular, à semelhança de José Gomes, o avançado de 35 anos foi decisivo resolveu o jogo na conversão de um penálti já para lá dos 90 minutos, num jogo que teve uma segunda parte de loucos com quatro castigos máximos assinalados e durante a qual foram apontados todos os golos.

Flávio Paixão inaugurou o marcador aos 50 minutos na conversão de uma grande penalidade, mas o conjunto visitante empatou à passagem da hora de jogo por intermédio de Marko Vejinovic, também da marca dos 11 metros. Ao minuto 71, Adam Marciniak virou o jogo para os visitantes, mas pouco depois Flávio Paixão voltaria a faturar.

No terceiro penálti da partida, o Arka Gdynia recolocou-se na frente do marcador com novo golo de Vejinovic. Por essa altura, o Lechia Gdansk carregava sobre a área contrária e teve de acentuar ainda mais o cerco a partir daí. Primeiro teve um golo anulado após recurso ao VAR por uma mão na bola, mas logo a seguir Lukasz Zwolinski, num cabeceamento ao estilo de João Vieira Pinto, fez o 3-3.

Ao cair do pano, o árbitro apontou pela quarta vez para a marca dos onze metros e Flávio Paixão não desperdiçou a oportunidade para dar os três pontos à equipa da casa.