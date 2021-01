A confirmar o bom momento, o Manchester City conseguiu a quarta vitória consecutiva na Premier League, diante do Brighton (1-0).

O único golo do encontro foi apontado por Phil Foden, mesmo à beira do intervalo (44m).

Pep Guardiola lançou Rúben Dias, Cancelo e Bernardo Silva no onze, uma vez mais, e este último ainda atirou à barra, na segunda parte (61m).

Ao cair do pano o Manchester City ainda beneficiou de um penálti, mas Sterling, que tinha rendido Foden, atirou por cima (90+2).

Com este resultado a equipa de Pep Guardiola coloca-se a quatro pontos do líder, Manchester United, com um golo a menos.