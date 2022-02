Agora na Roménia, onde encontrou refúgio depois de ter fugido da Ucrânia, Paulo Fonseca deixou uma mensagem para tranquilizar todos aqueles que acompanham a sua situação, assim como para deixar um apelo.

«Olá. Eu e a minha família já estamos fora da Ucrânia. Após mais de 30 horas de viagem chegámos aqui à Roménia, onde estamos neste momento. Conto regressar amanhã [ndr. segunda-feira] a Portugal, onde darei mais detalhes do que foram estes longos dias, e onde agradecerei às pessoas que me ajudaram muito neste momento. Estamos seguros, neste momento, mas o pesadelo continua para aquele povo, que continua a lutar de forma heroica. Faço um apelo para que todos nós continuemos a lutar por aquele povo, que continua a sofrer de uma forma tão injusta», refere o técnico português, que é casado com uma ucraniana, que também deixou uma mensagem nas últimas horas.

Paulo Fonseca estava em Kiev quando tiveram início os bombardeamentos russos na Ucrânia. O técnico português acabou por conseguir deixar o país com o auxílio das autoridades portuguesas, tal como os dois portugueses que trabalham no Shakhtar Donetsk: Edgar Cardoso, que deixou o seu testemunho no Maisfutebol, e o nutricionista Ricardo Cotovio.

