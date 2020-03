O Flamengo revelou esta segunda-feira que Jorge Jesus deu «positivo fraco ou inconclusivo» para Covid-19 e não tardou até que surgisse a primeira mensagem de apoio para o técnico português.

Gabigol, antigo jogador do Benfica e uma das estrelas do mengão, publicou uma fotografia nas redes sociais com Jesus a desejar-lhe força. «Força mister», escreveu o avançado brasileiro.

Refira-se que o Flamengo informou ainda que Jesus vai fazer uma contraprova para confirmar, ou não, se está infetado com o novo coronavírus.

Além de Gabigol, também o vice-presidente do emblema brasileiro, Marco Braz, deixou uma mensagem para Jesus: «Estamos juntos com o mister. Vamos em frente.»