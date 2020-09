Os jovens futebolistas Fábio Silva e Vítor Ferreira estiveram separados apenas por alguns dias, na mudança do FC Porto para o Wolverhampton, estando de novo juntos nos trabalhos de pré-época, agora no clube inglês.

Numa fotografia publicada pelos Wolves, na manhã desta sexta-feira, o avançado de 18 anos e o médio de 20 anos surgem lado a lado nas imediações das instalações do clube.

Ambos fizeram a estreia pela equipa principal do FC Porto em 2019/2020 e foram campeões nacionais pelos azuis e brancos. Agora, são dois dos nove portugueses no plantel do Wolverhampton, com um passado comum nos dragões, sendo que Fábio foi vendido num negócio de 40 milhões de euros, ao passo que Vitinha foi cedido por empréstimo, com opção de compra.