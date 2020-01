O treinador português Rui Vitória regressou esta terça-feira à orientação dos treinos do Al Nassr, algo que já estava previsto, depois de ter sofrido um acidente num passeio de todo-o-terreno, na Arábia Saudita.

Na segunda-feira, o técnico luso de 49 anos tinha falhado os trabalhos da equipa saudita, tendo ficado em repouso após ter batido com a cabeça no vidro frontal do carro, que provocou uma lesão ligeira na cervical.

