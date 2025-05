Em período de férias na antecâmara do Mundial de Clubes, três jogadores do Benfica deslocaram-se até Munique para apoiar o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões, diante do Inter de Milão.

A razão desse apoio será de fácil perceção - quatro jogadores portugueses alinham pelo PSG, alguns deles partilharam balneário com o referido trio no Benfica. João Neves foi titular e Gonçalo Ramos começou o jogo como suplente.

Vitinha e Nuno Mendes, colegas de seleção de António Silva e Tomás Araújo, foram também titulares pelos parisienses. A fotografia foi partilhada por Edgar Correia, futebolista que jogou nas camadas jovens do Benfica.