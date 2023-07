A equipa do Al Nassr já está em Portugal, para preparar a temporada 2023/24.

A equipa saudita, que conta com o português Cristiano Ronaldo no plantel, e que será treinada por Luís Castro, vai cumprir um estágio no Algarve, até ao dia 21 de julho.

Cristiano Ronaldo ainda não está integrado na comitiva, uma vez que esteve ao serviço da Seleção Nacional, enquanto que Luís Castro ainda está por oficializar.

O estágio do Al Nassr no Algarve inclui jogos com Alverca (dia 10), Farense (14), Celta de Vigo (17) e Benfica (20).