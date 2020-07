Cristiano Ronaldo apresentou-se para o AC Milan-Juventus com um novo «look». O internacional português abandonou o «carrapito» e passou a usar o cabelo encaracolado.



As imagens do avançado à chegada ao estádio para o duelo frente aos rossoneri (pode seguir aqui) foram divulgas pela Vecchia Signora nas redes sociais.



Veja as fotos na galeria associada.