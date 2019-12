Cristiano Ronaldo está a ser o centro das atenções na 14.ª edição da Conferência de Desporto Internacional que decorre anualmente no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que culmina com a atribuição dos prémios Global Soccer Awards.

Apesar de apresentar-se com uma indumentária discreta, vestido de branco, o internacional português da Juventus tem dado nas vistas pelas joias de elevado valor que tem na mão esquerda, nomeadamente um relógio e dois anéis.

João Félix também marca presença neste evento. Tal como Ronaldo, o jovem jogador do Atlético Madrid também se destaca pela sua indumentária, de t-shirt branca e camisa aos quadrados, entre as muitas túnicas e keffiyehs [tradicionais lenços árabes] presentes na cerimónia.

Confira a galeria associada

Cristiano at the Dubai International Sports Conference today!



Looking classy as always 👑 pic.twitter.com/ZsWuVcckdq