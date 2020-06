Após a lesão sofrida a 25 de maio, João Félix voltou a pisar o relvado e fez trabalho individual com bola.



Boas notícias para o Atlético de Madrid que espera ter o internacional português apto para a visita a Pamplona, frente ao Osasuna,a 17 de junho. O jovem avançado, recorde-se, sofreu uma entorse de grau baixo no ligamento lateral interno do joelho esquerdo.



Mesmo antes da lesão João Félix não poderia entrar nas opções de Simeone para a deslocação a Bilbao, visto que estava suspenso devido à acumulação de cartões amarelos. A partida dos colchoneros em San Mamés está agendada para as 12h00 do dia 14 de junho.