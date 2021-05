José Mourinho foi anunciado há dias como novo treinador da Roma e a chegada do treinador português está a ter grande impacto.

Logo no dia do anúncio, por exemplo, as ações do clube da capital italiana subiram para o nível mais alto dos últimos seis meses.

E agora, Mourinho já ‘chegou’ mesmo a Roma. O artista Harry Greb fez uma pintura numa parede da capital, com o treinador luso ao volante de uma vespa. «Lo Specialone», chamou-lhe o artista.

Percorra a galeria associada a este artigo para ver o mural e o interesse que ela está a despertar.