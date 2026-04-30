Made In
Há 38 min
FOTOS: Ricardo Quaresma de visita ao Besiktas, na Turquia
Extremo representou o clube durante sete anos, em duas passagens
DS
Extremo representou o clube durante sete anos, em duas passagens
DS
Ricardo Quaresma visitou um local onde foi feliz. O antigo futebolista esteve nesta quinta-feira na sede do Besiktas, clube turco da cidade de Istambul.
Foi fotografado ao lado do presidente Serdar Adali, que foi vice-presidente do clube e é o máximo dirigente desde 2024. Adali acompanhou toda a passagem de Quaresma no emblema turco.
O português representou o Besiktas em duas ocasiões, primeiro entre 2010-12 e depois entre 2015-2020. Pelo meio, Quaresma teve a segunda passagem pelo FC Porto. O lisboeta fez mais jogos pelo Besiktas (227) do que pelos dragões (225).
Efsane Futbolcularımızdan Ricardo Quaresma’dan Kulübümüze Ziyaret— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 30, 2026
🔗 https://t.co/JaWq2sQNBH pic.twitter.com/4Fxj7mjUcV
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS