Ricardo Quaresma visitou um local onde foi feliz. O antigo futebolista esteve nesta quinta-feira na sede do Besiktas, clube turco da cidade de Istambul.

Foi fotografado ao lado do presidente Serdar Adali, que foi vice-presidente do clube e é o máximo dirigente desde 2024. Adali acompanhou toda a passagem de Quaresma no emblema turco.

O português representou o Besiktas em duas ocasiões, primeiro entre 2010-12 e depois entre 2015-2020. Pelo meio, Quaresma teve a segunda passagem pelo FC Porto. O lisboeta fez mais jogos pelo Besiktas (227) do que pelos dragões (225).