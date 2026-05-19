O jornal francês L’Équipe elegeu, esta terça-feira, a sua melhor equipa da temporada 2025/26 da Liga Francesa. O único português que mereceu entrada no onze inicial foi Afonso Moreira, avançado do Lyon.

As escolhas para a equipa do ano baseiam-se no desempenho dos jogadores ao longo do campeonato, que são avaliados de um a dez, em todos os jogos.

O ex-Sporting fez a sua época de estreia no campeonato gaulês e esteve em destaque (37 jogos, oito golos e dez assistências) na equipa comandada pelo compatriota Paulo Fonseca.

Por outro lado, Nuno Mendes, lateral-esquerdo do Paris Saint-Germain, ficou no banco por uma margem mínima - cinco décimas.

O PSG, campeão francês, contou apenas com dois jogadores neste conjunto – Nuno Mendes e o Bola de Ouro Ousmane Dembélé. João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos ficaram de fora.

A maior surpresa foi o Lens, o vice-campeão. A equipa do norte de França contou com três jogadores – Samson Baidoo, Matthieu Udol e Mamadou Sangaré - e com o treinador – Pierre Sage.