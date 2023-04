Pelo meio houve a derrota com o Nantes, para a Taça de França, mas no que à Liga francesa diz respeito, o Lyon deu a melhor sequência à vitória no Parque dos Príncipes, ao vencer agora o Rennes por 3-1.

Anthony Lopes ainda teve de lidar com uma «traição», contudo. Amine Gouiri deu vantagem à equipa visita ao minuto 11, mas até para reforçar as aspas convém dizer que o avançado, formado no Lyon, trocou os festejos por um pedido de desculpa.

O Lyon só deu a volta ao jogo na segunda parte, com golos de Corentin Tolisso (60m), Alexandre Lacazette (68m) e Bradley Barcola (79m).

A equipa de Anthony Lopes passa a somar 47 pontos, agora a três pontos do Rennes, sexto classificado, que perdeu a oportunidade de ultrapassar o Lille, derrotado pelo Angers, último classificado.