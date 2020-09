Marselha e Lille empataram a um golo, neste domingo, em jogo da quarta jornada da Liga francesa.

No Vélodrome marcou primeiro a equipa visitante, que teve José Fonte a titular: Jonathan Bamba lançou Luiz Araújo, que na área concluiu de pé esquerdo (47m).

Renato Sanches entrou ao minuto 78 na equipa visitante, mas o Marselha, orientado por André Villas-Boas, conseguiu chegar à igualdade ao minuto 85, com Valère Germain a desviar, ao primeiro poste, um canto da direita.

De referir ainda que Tiago Djaló não saiu do banco do Lille, que perde a oportunidade de igualar Rennes e Saint Étienne na frente, mas ainda assim continua sem perder e soma oito pontos, mais um do que o Marselha.

Com nove pontos está o Montpellier, que neste domingo, com o português Pedro Mendes no onze, goleou o Angers por 4-1.

Andy Delort bisou (43 e 60m), com um dos golos assistido por Gaetan Laborde, que serviu também os tentos de Souquet (18m) e Mollet (86m).

Bahoken apontou o tento de honra dos visitantes (25m).