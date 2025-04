Completou-se neste domingo a jornada 31 da Liga francesa, com alguns portugueses à mistura. À cabeça, o Lille de André Gomes, internacional português. Os 'Dogues' venceram por 2-0 o Angers ao início da tarde.

Alexsandro (que passou pelo futebol nacional) marcou o primeiro golo. Haraldsson, já na segunda parte, fez o segundo tento. O Lille ainda ficou reduzido a dez elementos pela expulsão de Diakite. André Gomes jogou 78 minutos.

O Lille é terceiro classificado com 56 pontos, atrás do Marselha, que tem 58. O clube do sul de França também venceu neste domingo, por sua vez, o Brest (4-1).

O Marselha de De Zerbi bem pode agradecer ao avançado Amine Gouiri, que fez um hat-trick decisivo para a vitória. O extremo inglês Mason Greenwood marcou o outro golo. Sima fez o golo de honra dos 'Brestois'.

O Brest, que na época passada apurou-se para a Liga dos Campeões, está em nono e praticamente sem hipóteses de jogar as competições europeias.

Anthony Lopes foi titular pelo Nantes no empate a zeros diante do Toulouse, o mesmo resultado do Montpellier-Reims. Finalmente, o Auxerre goleou o Lens por 4-0, ficando ambos a meio da tabela.