Lille e Paris Saint-Germain não saíram do nulo em duelo pela liderança da Liga francesa, a contar para a jornada 16.

José Fonte foi titular na equipa da casa, que contou ainda com Xeka a partir do minuto 79. Tiago Djaló não saiu do banco e Renato Sanches ficou de fora por lesão, tal como Danilo, isto do lado visitante.

Com este resultado o Lille passa a somar 33 pontos e lidera a Liga, agora em igualdade pontual com o Lyon. O PSG está a apenas um ponto de distância.