Um golo de Keita Baldé, cinco minutos depois dos 90, valeu ao Mónaco a passagem aos 16 avos-de-final da Taça de Portugal.

O avançado senegalês de origem espanhola bisou no triunfo sobre o Stade Reims, por 2-1, no Estádio Louis II, num jogo que marcou a estreia de Roberto Martínez como sucessor de Leonardo Jardim no comando técnico da equipa do principado.

Boulaye Dia fez o empate para a equipa forasteira aos 69m e já aos 85m Kamara falhou um penálti que poria o Reims em vantagem.

Gelson Martins foi titular na equipa do Mónaco, tendo Adrien Silva entrado nos vinte minutos finais. Por sua vez, Gil Dias não saiu do banco de suplentes.