Dia azarado para David Costa. O médio natural de Almada cumpriu 24 anos neste domingo mas acabou expulso no Lens-Toulouse, da Ligue 1.

O número dez do Lens entrou ao intervalo mas viu o vermelho direto no minuto 61 por ter dado uma palmada num adversário. O Lens viria a perder a uma bola, com um golo de Aboukhlal aos 75 minutos, de grande penalidade.

Noutro jogo com um português em ação, o Estrasburgo venceu o Auxerre neste domingo, com Diego Moreira a lateral-esquerdo. Moreira assistiu Emegha para o 3-1 final.

O Angers venceu o Brest por 2-0, também neste domingo. O Brest tem desiludido nesta época e encontra-se em 12.º lugar na tabela. Por fim, no último jogo deste domingo, o Marselha goleou o Le Havre com cinco marcadores diferentes (5-1). O Le Havre reduziu a desvantagem pelo veterano Andre Ayew.

O Marselha é segundo, a sete pontos do líder PSG. Lens (7.º), Toulouse (8.º), Auxerre (9.º) e Estrasburgo (10.º) procuram ascender aos lugares de acesso às competições europeias.