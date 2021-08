O Bordéus não foi além de um empate na receção ao Angers. O histórico francês continua sem vencer na Ligue 1. Ricardo Mangas, recentemente contratado ao Boavista, jogou os 90 minutos na defesa dos Girondins, com os golos a serem marcados por Sekou Mara (10 minutos, com assistência de Mangas) e Romain Thomas (38).



1-1 foi também o resultado no Metz-Reims e no Estrasburgo-Troyes. Moreto Cassamá (ex-Sporting e FC Porto) jogou 51 minutos pelo Reims, Mama Baldé (ex-Sporting e Aves) fez 87 minutos pelo Troyes e Waris (ex-FC Porto) entrou aos 63 minutos no Estrasburgo.



Falta falar do 3-1 aplicado pelo Montpellier ao Lorient. Um autogolo de Bertadu deu a vantagem aos visitantes (minuto 10), mas a resposta dos homens da casa foi forte. Os golos foram marcados por Teji Savanier, Stephy Mavididi e Andy Delort.



