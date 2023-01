Três meses depois, o Lille voltou a perder: a equipa orientada por Paulo Fonseca foi batida no reduto do Nice (1-0), em jogo da 20.ª jornada da Liga francesa.

Com José Fonte e Tiago Djaló no eixo defensivo, o Lille foi a equipa mais perigosa, mas deparou-se com a segurança de Kasper Schmeichel, particularmente inspirado perante Remy Cabella.

Um erro acabou por sair caro ao Lille, com um mau atraso para o guarda-redes a dar origem ao único golo, apontado por Gaetan Laborde (34m).

Nota ainda para o nulo do Nantes no reduto do Clermont, já que João Victor, emprestado pelo Benfica à equipa visitante, não saiu do banco.