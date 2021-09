O Fulham empatou este sábado na deslocação ao terreno do Bristol City (1-1), em jogo da 9.ª jornada do Championship.



Os «cottagers» estiveram a vencer graças a um golo do sérvio Mitrovic. Porém, a equipa orientada por Marco Silva viu a vantagem no marcador fugir aos 79 minutos quando Kasey Palmer igualou a contenda.

O extremo português Ivan Cavaleiro, que começou o jogo no banco de suplentes, foi lançado por Marco aos 88 minutos.

Com o empate, o Fulham soma 17 pontos e é quarto classificado, enquanto o Bristol City é oitavo com 13 pontos.



No outro jogo com portugueses em campo, o Nottingham de Tobias Figueiredo e João Carvalho empatou a uma bola com o Milwall.