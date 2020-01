Novo reforço do Tottenham, por empréstimo do Benfica, Gedson Fernandes falou ao canal do emblema londrino sobre a mudança para o novo clube e para a Premier League.

O internacional português assume que é um sonho mudar-se para os «spurs», falou em José Mourinho, claro, e… Cristiano Ronaldo.

Estou muito feliz. É um sonho jogar neste grande clube, vou tentar dar o meu melhor pela equipa todos os dias, todos os treinos, todos os jogos», começou por dizer.

Gedson, que conta com parte da família a viver em Londres, assume que isso é uma motivação acrescida, tal como jogar na Premier League: «É uma competição diferente, toda a gente quer jogar na Premier League, portanto para mim é uma motivação extra porque era o meu sonho jogar aqui e vou concretizá-lo.»

Questionado sobre a sua inspiração no futebol, o jovem médio citou Cristiano Ronaldo e deixou depois elogios a José Mourinho, o seu novo treinador.

«Cristiano Ronaldo é a minha inspiração, quebra todos os recordas, tenta ganhar todos os dias… eu tento fazer a mesma coisa», assumiu.

«Mourinho? Todos os jovens jogadores querem ser treinados por ele, é um dos melhores e é fantástico», atirou.