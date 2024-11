O Olympiakos venceu o PAOK, no terreno do rival de Salónica, na tarde deste domingo, por 3-2. Um jogo com muitos portugueses pelo meio, já que a equipa vencedora alinhou com Gelson Martins, Chiquinho, David Carmo e Costinha a titulares.

Babis Kostoulas marcou de cabeça, a passe de Chiquinho, para abrir o marcador no terreno do PAOK. Aos 17 anos, o jovem atleta do Olympiakos estreia-se a marcar pelo clube onde o pai, Thanasis, foi figura - participou em mais de 200 jogos.

Num lance semelhante, o Olympiakos chegou ao segundo num cruzamento de Gelson Martins para a pequena área, com El Kaabi a finalizar de primeira, já no segundo tempo. Pouco depois, Baba fez o 2-1, para o PAOK.

Gelson Martins conseguiu o golo aos 69 minutos, com assistência de Chiquinho e David Carmo, emprestado pelo FC Porto, marcou um auto-golo (aliás, semelhante àquele que concedeu na estreia pela seleção angolana) para fechar as contas (3-2).

A equipa vermelha de Atenas fica em segundo lugar, com 21 pontos, mais um do que o PAOK, que agora tem 20 pontos (quarto classificado).