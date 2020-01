O Mónaco arrancou este domingo um empate a três golos na visita ao terreno do PSG, em jogo da 20.ª jornada da Liga francesa.

Gelson Martins foi um dos jogadores em maior evidência. Pouco depois de Neymar ter inaugurado o marcador aos 3 minutos, fez o empate.

Aos 13 minutos, os monegascos já venciam por 2-1, com o golo da reviravolta a ser apontado por Ben Yedder, mas o PSG retomou a dianteira ainda na primeira parte: Fodé Touré marcou na própria baliza de calcanhar e Neymar fez o 3-2 para os parisienses, na conversão de uma grande penalidade após derrube de Gelson a Mbappé na área.

Na segunda parte, Islam Slimani fez o 3-3 final. O argelino tinha acabado de ser lançado em campo quando marcou aos 70 minutos, na sequência de uma jogada fantástica de Gelson. O golo ficou marcado pelos protestos dos jogadores do PSG, que reclamaram fora de jogo do argelino no momento do remate do extremo português.

Refira-se que Adrien Silva começou o jogo no banco, tendo sido lançado aos 85 minutos.

Apesar do resultado, o PSG, que soma o primeiro empate no campeonato, continua na liderança com conforto: tem 46 pontos mais cinco do que o Marselha de André Villas-Boas e menos um jogo.