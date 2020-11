Lyon e Mónaco colocaram-se a dois pontos do líder da Liga francesa, PSG, depois das vitórias deste domingo.

O Mónaco bateu o Nîmes por 3-0. Sofiane Diop inaugurou o marcador ao minuto 19, com Gelson Martins a aumentar a vantagem de cabeça, ao minuto 75. Volland fechou as contas dois minutos depois, com Gelson substituído ao minuto 80.

O Lyon, com Anthony Lopes na baliza, venceu também por 3-0, no caso o Stade Reims.

Toko Ekambi foi a figura do encontro, já que marcou o primeiro golo (22m) e assistiu os outros dois, apontados por Bruno Guimarães (49m) e Dembélé (66m).

Do lado visitante destaque para a expulsão de Moreto Cassamá, médio formado no FC Porto, ao minuto 32.

Pedro Mendes foi titular na vitória do Montpellier no reduto do Lorient (0-1). Savanier falhou um penálti nos descontos da primeira parte, mas um golo de Skuletic (79m) garantiu o triunfo visitante.

Mathias Pereira Lage, internacional sub-21 português, abriu caminho para a vitória do Angers na visita ao Lens (1-3).