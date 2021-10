Nuno Mendes é o único português na lista de 20 finalistas do prémio Golden Boy, que distingue o melhor jogador da época abaixo dos 21 anos.

As nomeações deste ano começaram com 100 jogadores, nove dos quais portugueses: Félix Correia (Juventus), Umaro Embaló (Benfica), Gonçalo Ramos (Benfica), Joelson (Sporting), Tiago Tomás (Sporting), Francisco Conceição (FC Porto), Fábio Silva (Wolverhampton), Marcos Paulo (At. Madrid) e Nuno Mendes (na altura ainda no Sporting).

Entretanto, a lista foi sucessivamente reduzida, passando para 60 e 40 nomes, com o número de portugueses a diminuir também. Na lista anteriormente publicada, com 40 nomes, restavam apenas três portugueses: Gonçalo Ramos, Francisco Conceição e Nuno Mendes.

A lista agora divulgada apenas mantém o lateral esquerdo, emprestado pelo Sporting ao Paris Saint-Germain, com uma cláusula de compra de 40 milhões de euros.

Na história do Golden Boy, prémio entregue desde 2003, Renato Sanches foi o vencedor em 2016, e João Félix em 2019, tendo o último troféu sido entregue em 2020 ao internacional norueguês Erling Haaland.

Nuno Mendes está igualmente nomeado este ano para o prémio Kopa, criado em 2018 pela France Football e que também serve para distinguir o melhor sub-21.