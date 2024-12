Gonçalo Gregório surge no topo dos portugueses a jogar no estrangeiro, sendo o maior destaque das atuações lusas lá fora, em mais uma jornada competitiva.

Segundo os dados compilados pelo Sofascore, parceiro do Maisfutebol, o avançado teve nota máxima (10) pela prestação na goleada do Noah ante o West Arménia (7-1). O atacante luso anotou quatro golos e foi a figura do encontro.



Imediatamente atrás de Gregório no segundo lugar, surge Sérgio Conceição, filho do ex-internacional português e treinador do FC Porto, que teve 8.4 de nota, em virtude da assistência que assinou na vitória do Anorthosis frente ao Omonia Aradippou. Hélder Lopes fecha o pódio com uma avaliação de 8.3 fruto do golo e da assistência no embate do Hapoel Beer Sheva e o Kiryat Shmona.



Diogo Jota (Liverpool), André Duarte (Upjest), Diogo Leite (Union Berlim), Vitinha (PSG), Gonçalo Ramos (PSG), Bruno Fernandes (Man. United) e João Neves (PSG) completam o top dez.